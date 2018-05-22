СМИ: Футболисты сборной РФ принимали доппинг во время ЧМ-2014 и готовятся к ЧМ-2018

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Вторник, 22 мая 2018, 04:37

Игроки российской национальной команды принимали запрещенные препараты на чемпионате мира — 2014, и часть выступавших тогда спортсменов продолжает безнаказанно готовиться к новому мундиалю. 

Об этом идет речь в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, показанном на телеканале ARD, пишет Газета.ru.

Автор ряда фильмов о допинге немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил очередную киноленту об использовании запрещенных препаратах в российском спорте.

"У нас есть информация, что в 2014 году игроки сборной России, которые сейчас находятся в составе команды и готовятся к чемпионату мира — 2018, сдали положительные допинг-тесты", - говорится в ленте.

Фильм Зеппельта был показан 20 мая на немецком телеканале ARD. В качестве основного источника информации журналист использует информатора WADA Григория Родченкова. 

Также немецкий журналист сообщил, что ФИФА получила данные на 155 допинг-проб, которые необходимо было перепроверить, но так и не сделала этого.

У себя в фильме Зеппельт говорит, что "грязные" пробы российских футболистов, взятые в 2014 году, подверглись манипуляциям и были заменены на "чистые" в московской лаборатории.

Ранее немецкое издание Spiegel Online сообщало, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков к чемпионату мира 2018 года должен был разработать программу допинга для сборной России по футболу по "сочинскому "сценарию.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июля. Сборная России встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Темы: футбол чемпионат мира Росcия
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