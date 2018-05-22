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В районі Авдіївки затримано шпигуна бойовиків

Вівторок, 22 травня 2018, 07:46

Українські військовослужбовці виявили і затримали в районі Авдіївської промзони бойовика, який збирав розвіддані про ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Надвечір, 21 травня, військовослужбовцями однієї з бригад зі складу Об'єднаних сил, які виконують завдання в районі Авдіївської промзони, виявлено чоловіка 1960 року народження, що непоміченим намагався перетнути лінію зіткнення.

"Наші воїни вели спостереження за даною особою з моменту виходу його з району, що зайнятий противником. Кожні 100-200 метрів даний чоловік зупинявся та робив дзвінок з мобільного телефону. Вийшовши на наш секрет, намагався позбавитися телефону", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

В ході опитування, громадянин Присяжнюк зізнався, що співпрацює з так званою "армією ДНР" з січня 2016 року та є військовослужбовцем резерву 11 мотострілецького полку. До його завдання входить збирати відомості про Збройні Сили України.

За його словами, безпосередньо на промзоні він раніше був двічі. Під час слідування втретє був затриманий військовослужбовцями ЗС України.

Терорист повідомив, що він був завербований в м. Горлівка, під час розпивання спиртних напоїв в 2016 році. Особисті доручення отримував від "військовослужбовця ДНР" з позивним БЕРКУТ.

Наразі дану особу передано співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил.

Теми: ООСшпигунствоАвдіївкаДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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