В районе Авдеевки задержан шпион боевиков

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Вторник, 22 мая 2018, 07:46

Украинские военнослужащие обнаружили и задержали в районе Авдеевской промзоны боевика, который собирал разведданные о ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

К вечеру 21 мая, военнослужащими одной из бригад из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в районе Авдеевской промзоны, обнаружен мужчина 1960 года рождения, который скрытно пытался пересечь линию соприкосновения.

"Наши воины вели наблюдение за данным лицом с момента выхода его из района, занятого противником. Каждые 100-200 метров данный человек останавливался и делал звонок с мобильного телефона. Выйдя на наш секрет, пытался избавиться телефона", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В ходе опроса, гражданин Присяжнюк признался, что сотрудничает с так называемой "армией ДНР" с января 2016 и является военнослужащим резерва 11 мотострелкового полка. В его задачи входит собирать сведения о Вооруженных Силах Украины.

По его словам, непосредственно на промзоне он ранее был дважды. Во время следования в третий раз был задержан военнослужащими ВС Украины.

Террорист сообщил, что он был завербован в г. Горловка, во время распития спиртных напитков в 2016 году. Личные поручения получал от "военнослужащего ДНР" с позывным БЕРКУТ.

Сейчас данное лицо передано сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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