У Чорнобильській зоні затримали 4 любителів екстриму

У Київській області затримали чотирьох осіб, які незаконно проникли в зону відчуження та обов’язкового відселення.

Затримання здійснили працівники відділу прикордонної служби "Іванків" Житомирського загону і представники Національної поліції, повідомляє Державні прикордонна служба.

"Правопорушниками виявились двоє наших співвітчизників та двоє громадян Білорусі. Шукачі пригод потрапили до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму" – повідомляють прикордонники.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, стосовно правопорушників складено протоколи за ст.46-1 КУпАП.