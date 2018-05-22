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У Чорнобильській зоні затримали 4 любителів екстриму

Вівторок, 22 травня 2018, 08:51

У Київській області затримали чотирьох осіб, які незаконно проникли в зону відчуження та обов’язкового відселення.

Затримання здійснили працівники відділу прикордонної служби "Іванків" Житомирського загону і представники Національної поліції, повідомляє Державні прикордонна служба.

"Правопорушниками виявились двоє наших співвітчизників та двоє громадян Білорусі. Шукачі пригод потрапили до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму" – повідомляють прикордонники.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, стосовно правопорушників складено протоколи за ст.46-1 КУпАП.

Теми: ЧорнобильПрикордонна служба
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