В Чернобыльской зоне задержали 4 любителей экстрима

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Вторник, 22 мая 2018, 08:51

В Киевской области задержали четырех человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения и обязательного отселения.

Задержание провели сотрудники отдела пограничной службы "Иванкив" Житомирского отряда и представители Национальной полиции, сообщает Государственная пограничная служба.

"Правонарушителями оказались двое наших соотечественников и двое граждан Беларуси. Искатели приключений попали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", – сообщают пограничники.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в отношении правонарушителей составлены протоколы по ст.46-1 КоАП.

Темы: Чернобыль Пограничная служба
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