В Чернобыльской зоне задержали 4 любителей экстрима

В Киевской области задержали четырех человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения и обязательного отселения.



Задержание провели сотрудники отдела пограничной службы "Иванкив" Житомирского отряда и представители Национальной полиции, сообщает Государственная пограничная служба.



"Правонарушителями оказались двое наших соотечественников и двое граждан Беларуси. Искатели приключений попали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", – сообщают пограничники.



За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в отношении правонарушителей составлены протоколы по ст.46-1 КоАП.