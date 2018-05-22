Верховний суд визнав незаконним приєднання Коцюбинського до Ірпеня

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Вівторок, 22 травня 2018, 12:11

Верховний суд залишив у силі рішення Апеляційного адміністративного суду від 25 травня 2016 року щодо незаконного приєднання Коцюбинського до Ірпеня.

Про це йдеться у постанові ВСУ від 16 травня.

Рішення оскаржувала Ірпінська міська рада.

Згідно з постановою Верховного суду, вона набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Раніше повідомлялося, що 20 травня 2015 року депутати Коцюбинської селищної ради прийняли рішення про приєднання до міста Ірпеня.

За словами місцевих жителів, відбулося це без обговорення – думку громади щодо об’єднання ніхто не спитав.

Більше того, про сесію, на якій голосували це рішення, знали навіть не всі депутати.

Так, за словами активістки і на той час депутата Коцюбинської селищної ради Ірини Федорів, яка тривалий час боролася з забудовниками і знищенням Біличанського лісу, вона про сесію дізналася постфактум.

На наступному засіданні на сесію селищної ради прийшли представники територіальної громади, але їх не пропускали до зали засідань. Частина людей, яка таки потрапила на засідання, кричала депутатам, що не хоче приєднуватись до Ірпеня.

У травні 2016 року Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення Коцюбинської селищної ради про приєднання селища до Ірпеня без належного проведення громадських обговорень.   

Мер Києва Віталій Кличко підтримує створення єдиної агломерації для об'єднання найближчих до Києва населених пунктів.

3 березня у селищі Коцюбинське відбулися громадські слухання, на яких більшість присутніх проголосували за приєднання селища до Києва.

Українська правда
Теми: суд Київська область місцева влада
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