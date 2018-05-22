Верховный суд признал незаконным присоединение Коцюбинского к Ирпеню

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Вторник, 22 мая 2018, 12:11

Верховный суд оставил в силе решение Апелляционного административного суда от 25 мая 2016 года о незаконном присоединении Коцюбинского к Ирпеню.

Об этом говорится в постановлении ВСУ от 16 мая.

Решение обжаловал Ирпенский городской совет.

Согласно постановлению Верховного суда, оно вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.   

Ранее сообщалось, что 20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень.

По словам местных жителей, произошло это без обсуждения – мнение общества относительно объединения никто не спросил.

Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.

Так, по словам активиста и в то время депутата Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив, которая длительное время боролась с застройщиками и уничтожением Беличанского леса, она о сессии узнала постфактум.

На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая все-таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться к Ирпеню.

В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка к Ирпеню без надлежащего проведения общественных слушаний.

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.

3 марта в поселке Коцюбинское состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.

Украинская правда
Темы: суд Киевская область местная власть
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