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ЄСПЛ зобов'язав Україну скасувати мораторій на продаж землі

Вівторок, 22 травня 2018, 13:41
ЄСПЛ зобов'язав Україну скасувати мораторій на продаж землі

Абсолютна заборона в Україні на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення порушує Європейську конвенцію з прав людини.

Відповідне рішення ухвалив Єврпейський суд з прав людини у справі "Зеленчук та Цицюра проти України".

Справа стосувалася скарги двох громадян України щодо державної заборони на продаж сільськогосподарських угідь, яка, як вони заявили, порушує їх права власності як власників таких ділянок.

Суд зауважив, що після падіння Радянського Союзу Україна переважно віддавала сільськогосподарські угіддя людям, які раніше працювали в колгоспах, але ввела, нібито тимчасово, заборону на продаж такої землі.

"Уряд стверджував, що цей крок перешкодить концентрації землі в декількох руках, зупинить збіднення людей у сільській місцевості та забезпечить, щоб земля і надалі оброблялася. Однак суд встановив, що держава не забезпечила справедливого балансу між загальними інтересами громади та майновими правами заявників", - йдеться у повідомленні.

Суд зазначив, що жодна інша країна, яка входить до Ради Європи, не мала такої заборони і наголосив на невідповідності підходу України щодо припинення мораторію.

"Також незрозуміло, чому не такі жорсткі обмежувальні заходи були б менш ефективними для досягнення тих самих цілей", - зазначається в рішенні.

Суд постановив, що український уряд повинен прийняти законодавчі заходи для забезпечення необхідної справедливості балансу для власників сільськогосподарських земель, хоча це не означає, що Україна повинна негайно запровадити необмежений ринок сільськогосподарських угідь.

Жодної грошової компенсації заявникам не було присуджено. "Однак, якщо держава проявить необґрунтовану затримку у прийнятті необхідних заходів, грошові виплати можуть стати гарантованими", - зазначив суд.

Європейська правда

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Теми: земляЄвропа
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