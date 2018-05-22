ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель

Абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины".

Дело касалось жалобы двух граждан Украины относительно государственного запрета на продажу сельскохозяйственных угодий, который, по их заявлению, нарушает их права собственности как владельцев таких участков.

Суд отметил, что после падения Советского Союза Украина преимущественно раздавала сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах, но ввела, якобы временно, запрет на продажу такой земли.

"Правительство утверждало, что этот шаг помешает концентрации земли в руках нескольких людей, остановит обнищание жителей сельской местности и гарантирует, что земля и в дальнейшем будет обрабатываться. Однако суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между общими интересами общества и имущественными правами заявителей", - говорится в сообщении.

Суд отметил, что ни одна другая страна, входящая в Совет Европы, не вводила такого запрета, и подчеркнул несоответствие подхода Украины к прекращению моратория.

"Также непонятно, почему не такие жесткие ограничительные меры были бы менее эффективными для достижения тех же целей", - отмечается в решении.

Суд постановил, что украинское правительство должно принять законодательные меры для обеспечения необходимой справедливости баланса для владельцев сельскохозяйственных земель, хотя это не значит, что Украина должна немедленно ввести неограниченный рынок сельскохозяйственных угодий.

Никакой денежной компенсации заявителям не присуждено. "Однако если государство проявит необоснованную задержку в принятии необходимых мер, денежные выплаты могут стать гарантированными", - отметил суд.

Европейская правда