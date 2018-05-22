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Масове отруєння дітей у Харкові: Супрун повідомила нові деталі

Вівторок, 22 травня 2018, 15:16

З 37 дітей, що відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Про це повідомляє у Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її даними, в навчальному закладі ймовірно розпилили перцевий газ. Госпіталізовані 37 учнів.

Як повідомлялося, у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

Теми: Харківнадзвичайна подіядіти
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