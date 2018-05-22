Массовое отравление детей в Харькове: Супрун сообщила новые детали

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Вторник, 22 мая 2018, 15:16

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее данным, в учебном заведении вероятно распылили перечный газ. Госпитализированы 37 детей.

Как сообщалось, в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Темы: Харьков чрезвычайное происшествие дети
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