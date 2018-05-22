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У школі Харкова розпилили невідому речовину: госпіталізували 26 дітей

Вівторок, 22 травня 2018, 14:19
У школі Харкова розпилили невідому речовину: госпіталізували 26 дітей

У Харківській школі № 3 розпилили невідому речовину, дітей евакуювали з навчального закладу.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"На місці за допомогою звернулися 37 осіб, 26 дітей госпіталізували. Важких серед них немає. Всі контактні, розмовляють", - сказав Тракало.

Він додав, що поліція у харківській області відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

За повідомленням прес-служби харківської ОДА спочатку було госпіталізовано 15 дітей.

"На даний момент за медичною допомогою звернулися 30 дітей, 15 з них госпіталізували в Обласну дитячу лікарню №1. Стан госпіталізованих - середньої тяжкості", - сказала в.о. начальника охорони здоров’я ХОДА Галина Сіроштан.

Повідомляється, що серед симптомів – слабкість та утруднене дихання, а також бліда шкіра.

Причини нездужання наразі з’ясовують.

 
фото: Facebook Олег Головков 

За інформацією Сіроштан, у школі чергують 4 машини екстреної допомоги, на місце прибули медпрацівники, які проводять профілактичний огляд учнів.

Серед госпіталізованих донька харківського адвоката Олега Головкова.

Він у Facebook повідомив, що "діти втрачали свідомість".

"Подразнення слизових немає. Це не перцовка", - написав він.

 
фото: Facebook Олег Головков 

21 травня з Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом. За даними рятувальників, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

22 травня стало відомо, що дітей готують до виписки з лікарні.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Поліція області кваліфікувала подію як "хуліганство".

Українська правда

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Теми: ДСНСХарків
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