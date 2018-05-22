Суддю окружного адмінсуду Києва відсторонили від посади за хабар

Суддю окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя у зв’язку з отриманням хабара.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Вищої ради правосуддя 22 травня.

Про відсторонення судді клопотав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Вища рада правосуддя ухвалила клопотання керівника САП Назара Холодницького задовольнити частково, тимчасово, до 11 липня 2018 року, відсторонити суддю окружного адміністративного суду Києва Власенкову Олену від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Суддя Власенкова Фото з facebook Ирина Винокурова

11 травня САП повідомляла, що спільно з СБУ спіймали на одержанні хабара суддю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову.

11 травня судді повідомили про підозру.