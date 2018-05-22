Судью окружного админсуда Киева отстранили от должности за взятку

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Вторник, 22 мая 2018, 15:27

Судью окружного административного суда Киева Елену Власенкову временно отстранили от правосудия в связи с получением взятки.

Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета правосудия 22 мая.

Об отстранении судьи ходатайствовал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Высший совет правосудия постановил ходатайство руководителя САП Назара Холодницкого удовлетворить, временно, до 11 июля 2018 года, отстранить судью окружного административного суда Киева Власенкову Елену от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении. 

 

11 мая САП сообщала, что совместно с СБУ поймала на получении взятки судью Окружного административного суда Киева Елену Власенкову.

11 мая судье сообщили о подозрении.

Украинская правда 
Темы: Киев суд взятка
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