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Влітку українці двічі матимуть довгі вихідні

Вівторок, 22 травня 2018, 15:26
Влітку українці двічі матимуть довгі вихідні
Fb Наталія Прохор (Світовир)

Влітку громадяни України матимуть чотири вихідних поспіль наприкінці червня до Дня Конституції та три вхідних поспіль до Дня незалежності наприкінці серпня

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, вихідними у 2018 році мають бути дні з 28 червня до 1 липня.

При цьому п’ятницю 29 червня доведеться відпрацювати у суботу 23 червня.

Вихідні літа-2018
Вихідні літа-2018
pon.org.ua

Також святкові вихідні будуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності України   

Крім того, цієї осені День захисника України припаде на неділю, тож вихідними теж будуть три дні поспіль – 13-15 жовтня.

В останній місяць року довгий відпочинок буде з нагоди Різдва західного обряду 23-25 грудня.

При цьому роботу з понеділка 24 грудня перенесуть на суботу 22 грудня; а з передноворічного понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня.

У травні цього року українці теж двічі мають довгі вихідні – до Дня міжнародної солідарності трудящих та до Трійці (26-28 травня).  

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: святкування
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