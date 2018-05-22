Влітку українці двічі матимуть довгі вихідні

Влітку громадяни України матимуть чотири вихідних поспіль наприкінці червня до Дня Конституції та три вхідних поспіль до Дня незалежності наприкінці серпня

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, вихідними у 2018 році мають бути дні з 28 червня до 1 липня.

При цьому п’ятницю 29 червня доведеться відпрацювати у суботу 23 червня.

Вихідні літа-2018 pon.org.ua

Також святкові вихідні будуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності України

Крім того, цієї осені День захисника України припаде на неділю, тож вихідними теж будуть три дні поспіль – 13-15 жовтня.

В останній місяць року довгий відпочинок буде з нагоди Різдва західного обряду 23-25 грудня.

При цьому роботу з понеділка 24 грудня перенесуть на суботу 22 грудня; а з передноворічного понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня.

У травні цього року українці теж двічі мають довгі вихідні – до Дня міжнародної солідарності трудящих та до Трійці (26-28 травня).