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Летом у украинцев дважды будут длинные выходные

Вторник, 22 мая 2018, 15:26
Летом у украинцев дважды будут длинные выходные
Fb Наталия Прохор (Світовир)

Летом граждане Украины будут иметь четыре выходных подряд в конце июня ко Дню Конституции и три входных подряд ко Дню независимости в конце августа

Согласно распоряжению Кабинета министров, выходными в 2018 году должны быть дни с 28 июня по 1 июля.

При этом пятницу 29 июня придется отработать в субботу 23 июня.

Выходные лета-2018
Выходные лета-2018
pon.org.ua

Также праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.

Кроме того, этой осенью День защитника Украины придется на воскресенье, поэтому выходные тоже будут три дня подряд – 13-15 октября.

В последний месяц года долгий отдых будет по случаю Рождества западного обряда 23-25 ​​декабря.

При этом работу с понедельника 24 декабря перенесут на субботу 22 декабря; а с предновогоднего понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.

В мае этого года украинцы тоже дважды имеют длинные выходные – ко Дню международной солидарности трудящихся и к Троице (26-28 мая).

Алена Рощенко, УП

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Темы: празднования
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