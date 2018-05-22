Летом у украинцев дважды будут длинные выходные

Летом граждане Украины будут иметь четыре выходных подряд в конце июня ко Дню Конституции и три входных подряд ко Дню независимости в конце августа



Согласно распоряжению Кабинета министров, выходными в 2018 году должны быть дни с 28 июня по 1 июля.



При этом пятницу 29 июня придется отработать в субботу 23 июня.

Также праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.

Кроме того, этой осенью День защитника Украины придется на воскресенье, поэтому выходные тоже будут три дня подряд – 13-15 октября.



В последний месяц года долгий отдых будет по случаю Рождества западного обряда 23-25 ​​декабря.



При этом работу с понедельника 24 декабря перенесут на субботу 22 декабря; а с предновогоднего понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.



В мае этого года украинцы тоже дважды имеют длинные выходные – ко Дню международной солидарности трудящихся и к Троице (26-28 мая).

