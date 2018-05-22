35 футбольних клубів влаштовували договірні матчі - поліція

У Міністерство внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Зазначається, що поліцейська спецоперація, спрямована на виявлення осіб, причетних до організації "замовних" футбольних матчів тривала більше одного року.

У МВС повідомляють, що в українському футболі існує чотири ліги, у якій приймають участь 52 футбольні клуби.

Наразі задокументовано протиправну діяльність 5-х злочинних груп та 35 футбольних клубів.

Повідомляється, що у вівторок у межах цієї справи Департаментом захисту економіки, Головним слідчим управління Нацполіції та ГПУ проведено 40 обшуків на території 10 областей.

"До складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери, комерційні структури та громадяни України", - заявив голова МВС Арсен Аваков.

За його словами, правоохоронці встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів більше ніж у 57 епізодах.

Так, згідно з даними поліції, до договірних матчів були причетні футбольні клуби: ФК "Волинь" м. Луцьк, FC GELIOS, ФК "Суми", ФК "Балкани", ФК "Миколаїв", МФК "Кремінь", ФК "Десна", ФК "Жемчужина", ФК "ФК Нива", ФК "Інгулець", ФК "Говерла", ФК "Олександрія", ФК "Таврія", ФК "Луганськ", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкаський Дніпро", ФК "Донецьк Олімпік", ФК "Poltava", ФК "Оболонь", ФК "Зірка" (Кропивницький), ФК "Буковина", ФК "Енергія" (Нова Каховка), ФК "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), ФК "Прикарпаття", ФК "Нікополь", ФК "Реал Фарма" (Овідіополь), ФК "Кристал Херсон", ФК "Арсенал", ФК "Гірник Спорт" (Горішні плавні), ФК "Петриківка" та інші.

Варто зазначити, що в списку клубів, замішаних у корупційних схемах, 5 представляють Прем'єр-лігу: "Зоря", "Ворскла", "Олімпік", "Олександрія" та "Зірка".

Як повідомлялося, в Україні розпочалася спецоперація з виявлення організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

В 2015 році був прийнятий так званий "закон Павелка" про боротьбу з договірними матчами у футболі. Згідно закону, для учасників та організаторів договірних матчів передбачена кримінальна відповідальність.

Комітет етики та чесної гри Федерації футболу України, що займається виявленням договірних матчів, очолює італієць Франческо Баранка.