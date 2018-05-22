35 футбольных клубов устраивали договорные матчи - полиция

В Министерство внутренних дел заявили, что к организации договорных футбольных матчей были привлечены 35 футбольных клубов.

Об этом заявили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что полицейская спецоперация, направленная на выявление лиц, причастных к организации "заказных" футбольных матчей длилась более одного года.

В МВД сообщают, что в украинском футболе существует четыре лиги, в которой принимают участие 52 футбольных клуба.

Сейчас задокументирована противоправная деятельность 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубах.

Сообщается, что во вторник в рамках этого дела Департаментом защиты экономики, Главным следственным управлением Нацполиции и ГПУ проведено 40 обысков на территории 10 областей.

"В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, правоохранители установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных схемах и причастны к совершению преступлений больше чем в 57 эпизодах.

Так, согласно данным полиции, к договорным матчам были причастны футбольные клубы ФК "Волынь" г. Луцк, FC GELIOS, ФК "Сумы", ФК "Балканы", ФК "Николаев", МФК "Кремень", ФК "Десна" , ФК "Жемчужина", ФК "ФК Нива", ФК "Ингулец", ФК "Говерла", ФК "Александрия", ФК "Таврия", ФК "Луганск", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкасский Днепр", ФК "Донецк Олимпик", ФК "Poltava", ФК "Оболонь", ФК "Зирка"(Кропивницкий), ФК "Буковина", ФК "Энергия" (Новая Каховка), ФК "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка) , ФК "Прикарпатье", ФК "Никополь", ФК "Реал Фарма "(Овидиополь), ФК "Кристалл Херсон", ФК "Арсенал", ФК "Горняк-Спорт" (Горишние плавни), ФК "Петриковка" и другие.

Стоит отметить, что в списке клубов, замешанных в коррупционных схемах, 5 представляют Премьер-лигу: "Заря", "Ворскла", "Олимпик", "Александрия" и "Зирка".

Как сообщалось, в Украине началась спецоперация по выявлению организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.



В 2015 году был принят так называемый "закон Павелко" о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.



Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающаяся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.