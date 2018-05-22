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В УЗ повідомили ціну квитка на аероекспрес до "Борисполя"

Вівторок, 22 травня 2018, 17:09
В УЗ повідомили ціну квитка на аероекспрес до Борисполя

На першому етапі курсування вартість квитка на швидкісний потяг "Київ - аеропорт "Бориспіль" коштуватиме приблизно 80 гривень.

Про це у вівторок під час інспектування будівництва лінії залізничного сполучення розповів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає "Укрінформ".

"Ми плануємо на першому тестовому етапі, що в години пік поїзди курсуватимуть з проміжками 30 хвилин, це вранці і ввечері, а в менш завантажений період - орієнтовно з проміжком в годину. Що стосується вартості квитків, то наразі ми плануємо встановити її на рівні до 80 гривень", - сказав Кравцов. 

За його словами, визначаючи вартість проїзду, "Укрзалізниця" зважала на конкуренцію з автобусним транспортом. Однак в подальшому, зауважив він, в залежності від попиту пасажирів, ця вартість квитків може коригуватися.

Керівник "Укрзалізниці" повідомив, що в цьому проекті компанія планує застосувати безконтактний спосіб оплати проїзду за аналогом з метрополітеном, при чому як у касах в аеропорту і на залізничному вокзалі, так і всередині самих потягів.

"Я впевнений, що із запуском сполучення Київ-"Бориспіль" ми зможемо обкатати технологію безконтактної оплати проїзду і потім запропонувати її як на потягах далекого сполучення, так і на приміських електричках", - зауважив він.

За словами Кравцова, наразі орієнтовна назва потяга Київ-"Бориспіль"  - "Аероекспрес", однак точну назву планують визначити трохи пізніше.

Як повідомлялося, будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяБориспільзалізницяКиївавіа
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