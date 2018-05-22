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В УЗ сообщили цену билета на аэроэкспресс до "Борисполя"

Вторник, 22 мая 2018, 17:09
В УЗ сообщили цену билета на аэроэкспресс до Борисполя

На первом этапе следования стоимость билета на скоростной поезд "Киев – аэропорт "Борисполь" будет стоить примерно 80 гривен.

Об этом во вторник во время инспектирования строительства линии железнодорожного сообщения рассказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает "Укринформ".

"Мы планируем на первом тестовом этапе, что в часы пик поезда будут курсировать с промежутками 30 минут, это утром и вечером, а в менее загруженный период - ориентировочно с промежутком в час. Что касается стоимости билетов, то на данный момент мы планируем установить ее на уровне до 80 гривен", - сказал Кравцов.

По его словам, определяя стоимость проезда, "Укрзализныця" учитывала конкуренцию с автобусным транспортом. Однако в дальнейшем, отметил он, в зависимости от спроса пассажиров, эта стоимость билетов может корректироваться.

Руководитель "Укрзализныци" сообщил, что в этом проекте компания планирует применить бесконтактный способ оплаты проезда по аналогии с метрополитеном, причем как в кассах в аэропорту и на железнодорожном вокзале, так и внутри самих поездов.

"Я уверен, что с запуском сообщения Киев-"Борисполь" мы сможем обкатать технологию бесконтактной оплаты проезда и затем предложить ее как на поездах дальнего следования, так и на пригородных электричках", - отметил он.

По словам Кравцова, пока ориентировочное название поезда Киев-"Борисполь" - "Аэроэкспресс", однако точное название планируют определить чуть позже.

Как сообщалось, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Темы: УкрзализныцяБориспольжелезная дорогаКиевавиа
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