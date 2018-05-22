"Суд" в Криму не захотів враховувати українське громадянство активіста

Підконтрольне російській владі слідство у справі кримськотатарського активіста та блогера Нарімана Мемедемінова відмовляється враховувати його українське громадянство.

Як пише "Крим Реалії", про це стало відомо під час засідання так званого Верховного суду Криму.

Зазначається, що 22 травня "суд" розглядав скаргу адвоката Еміля Курбедінова, в якій йшлося про те, що слідство відмовляється вносити в анкетні дані активіста наявність українського громадянства.

"Ми подавали скаргу до Київського районного суду на дії слідчого ФСБ Олександра Паршутіна, який відмовлявся вносити анкетні дані про українське громадянство Нарімана Мемедемінова. Київський суд вирішив, що наша скарга в принципі не підлягає розгляду. Сьогодні Верховний суд своїм рішенням закріпив це беззаконня", – цитує видання слова адвоката.

При цьому прокурор під час засідання заявив, що "наявність одного російського громадянства не обмежує доступ до правосуддя", і заперечував проти задоволення скарги.

Сам Мемедемінов підтримав скаргу адвоката та назвав дії слідчого абсурдними.

"Це все одно, що ігнорувати моє по-батькові або прізвище", – додав він.

22 березня в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після обшуків його відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Як повідомила дружина активіста, кримінальну справу (частина 2 статті 205 КК Росії) на нього завели за те, що він у 2014 році як блогер публікував відео і виставляв їх в YouTube.

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 23 березня заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня.

15 травня арешт продовжили на чотири місяці, до 15 серпня.

Національна спілка журналістів України висловила стурбованість "черговим наступом на свободу слова" в анексованому Росією Криму і вимагає від Москви звільнення Мемедемінова й інших затриманих за політичними звинуваченнями.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Мемедемінова.