"Суд" в Крыму не захотел учитывать украинское гражданство активиста

Подконтрольное российской власти следствие по делу крымскотатарского активиста и блогера Наримана Мемедеминова отказывается учитывать его украинское гражданство.

Как пишет "Крым Реалии", об этом стало известно в ходе заседания так называемого Верховного суда Крыма.

Отмечается, что 22 мая "суд" рассматривал жалобу адвоката Эмиля Курбединова, в которой говорилось о том, что следствие отказывается вносить в анкетные данные активиста наличие украинского гражданства.

"Мы подавали жалобу в Киевский районный суд на действия следователя ФСБАлександра Паршутина, который отказывался вносить анкетные данные об украинском гражданстве Наримана Мемедеминова. Киевский суд посчитал, что наша жалоба в принципе не подлежит рассмотрению. Сегодня Верховный суд своим решением закрепил это беззаконие", – цитирует издание слова адвоката.

При этом прокурор во время заседания заявил, что "наличие одного российского гражданства не ограничивает доступ к правосудию", и возражал против удовлетворения жалобы.

Сам Мемедеминов поддержал жалобу адвоката и назвал действия следователя абсурдными.

"Это все равно, что игнорировать мое отчество или фамилию", – добавил он.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

15 мая арест продлили на четыре месяца, до 15 августа.

Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность"очередным наступлением на свободу слова" в аннексированном Россией Крыму и требует от Москвы освобождения Мемедеминова и других задержанных по политическим обвинениям.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Мемедеминова.