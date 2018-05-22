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Київські поліцейські передумали розважати фанатів незвичайними обличчями

Вівторок, 22 травня 2018, 18:12

Київські поліцейські вирішили врешті-решт не розфарбовувати собі обличчя для зустрічі в аеропорту "Бориспіль" футбольних уболівальників.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок голова столичного управління Національної поліції Андрій Крищенко.

Журналіст поставив чиновнику питання, чи дійсно поліцейські зустрічатимуть уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в аеропорту "Бориспіль" з обличчями, розмальованими у кольори прапорів фіналістів – клубів "Реал Мадрид" та "Ліверпуль".

Крищенко на це відповів: "Скоріш за все, ні. Ми роздумували над цим, але поліцейські повинні більш займатися безпекою".

При цьому голова поліції Києва припустив, що, можливо, поліція комунікації носитиме на форменому одязі якісь особливі значки і наліпки "для встановлення спільної мови".

Раніше у КМДА повідомляли, що поліцейські та прикордонники зустрічатимуть уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в аеропорту "Бориспіль" з обличчями, розмальованими у кольори прапорів клубів "Реал Мадрид" та "Ліверпуль".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяфутбол
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