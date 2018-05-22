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Киевские полицейские передумали развлекать фанатов необычными лицами

Вторник, 22 мая 2018, 18:12

Киевские полицейские решили в конце концов не раскрашивать себе лица для встречи в аэропорту "Борисполь" футбольных болельщиков.

Об этом сообщил на брифинге во вторник глава столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

Журналист задал чиновнику вопрос, действительно ли полицейские будут встречать болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорту "Борисполь" с лицами, раскрашенными в цвета флагов финалистов - клубов "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

Крищенко на это ответил: "Скорее всего, нет. Мы размышляли над этим, но полицейские должны больше заниматься безопасностью".

При этом глава полиции Киева предположил, что, возможно, полиция коммуникации будет носить на форменной одежде какие-то особые значки и наклейки "для установления общего языка".

Ранее в КГГА сообщали, что полицейские и пограничники будут встречать болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорту "Борисполь" с лицами, раскрашенными в цвета флагов клубов "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

Евгений Кизилов, УП

Темы: полицияфутбол
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