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За перепродаж квитків на фінали ЛЧ каратимуть штрафом до 5 тисяч

Вівторок, 22 травня 2018, 18:49

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає штраф до 5,1 тисяч гривень за несанкціонований продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів.

За законопроект №8335 у вівторок проголосували 236 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці, мета законопроекту – охорона прав інтелектуальної власності УЄФА, пов’язаних з проведенням в Україні фіналу Ліги Чемпіонів та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року.

Зокрема, проект передбачає штраф від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 5100 гривень) за несанкціонований продаж квитків на матчі та конфіскацію таких квитків.

Окрім власне продажу, таке ж покарання передбачене за рекламування неуповноваженою особою можливості придбання квитків та використання нею квитків у розіграшах для просування послуг чи продукції.

Крім того, законопроект забороняє використання інших об'єктів права інтелектуальної власності УЄФА, а також схожих на них об’єктів.

Особам, які не є комерційними партнерами фіналів Ліги чемпіонів, забороняється вчиняти дії, що створюють враження про те, що вони є партнерами.

Забороняється також публічна демонстрація заходів та використання записів матчів в комерційних цілях без дозволу УЄФА.

Заборона розповсюджується загалом на всі дії, "які мають на меті використання репутації" УЄФА та фіналів Ліги чемпіонів в комерційних цілях та без відповідного дозволу.

Фінальний поєдинок жіночого турніру відбудеться у Києві 24 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського о 19:00, а фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 26 травня на НСК "Олімпійський".

Раніше повідомлялось, що через підготовку та проведення у Києві матчів у столиці тимчасово заборонять та обмежать рух транспорту.

Українська правда
Теми: УЄФАВерховна Рада
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