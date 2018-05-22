За перепродажу билетов на финалы ЛЧ будут наказывать штрафом до 5 тысяч

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает штраф до 5,1 тысяч гривен за несанкционированную продажу билетов на финалы Лиги чемпионов.

За законопроект №8335 во вторник проголосовали 236 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке, цель законопроекта – охрана прав интеллектуальной собственности УЕФА, связанных с проведением в Украине финала Лиги Чемпионов и финала женской Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года.

В частности, проект предусматривает штраф от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 5100 гривен) за несанкционированную продажу билетов на матчи и конфискацию таких билетов.

Кроме собственно продажи, такое же наказание предусмотрено за рекламу неуполномоченным лицом возможности приобретения билетов и использование ею билетов в розыгрышах для продвижения услуг или продукции.

Кроме того, законопроект запрещает использование других объектов права интеллектуальной собственности УЕФА, а также похожих на них объектов.

Лицам, которые не являются коммерческими партнерами финалов Лиги чемпионов, запрещается совершать действия, создающие впечатление о том, что они являются партнерами.

Запрещается также публичная демонстрация мероприятий и использование записей матчей в коммерческих целях без разрешения УЕФА.

Запрет распространяется в целом на все действия, "которые нацелены на использование репутации" УЕФА и финалов ЛЧ в в коммерческих целях и без соответствующего разрешения.

Финальный поединок женского турнира состоится в Киеве 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в 19:00, а финал мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что из-за подготовки и проведения в Киеве матчей в столице временно запретят и ограничат движение транспорта.