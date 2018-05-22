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До ЄСПЛ звернувся адвокат росіянки, яку звинувачували у катуванні українських бійців

Вівторок, 22 травня 2018, 22:19

Адвокат громадянки РФ колишньої співробітниці т.зв. МГБ "ДНР" Лариси Чубарової з позивним "Тереза", звернувся до Європейського суду з прав людини через стан її здоров'я.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвоката Чубарової Олександра Шадріна.

"Мені стало відомо від її родичів, що в кінці минулого тижня їй у СІЗО стало дуже погано з серцем. У зв'язку з цим учора (в понеділок - УП) я звернувся до ЄСПЛ за правилом 39 регламенту щодо прийняття попередніх забезпечувальних заходів - її лікування в СІЗО або (якщо лікування в умовах СІЗО неможливо) звільнення з-під варти. ЄСПЛ зобов'язав уряд України надати в дводенний термін інформацію щодо стану її здоров'я і наданого лікування, а ми повинні підготувати повний текст скарги", - сказав адвокат.

За його словами, у вівторок (22 травня - УП) захист домігся, щоб Чубарову оглянув кардіолог.

"Нам вдалося домогтися огляду кардіологом. Вона зробила низку аналізів, першочергові приписи і зараз готує висновок", - сказав Шадрін.

Він не виключив, що доповнить скаргу до ЄСПЛ пунктом про порушення права на справедливий суд, якщо найближчим часом Апеляційний суд Харківської області не розгляне скаргу на вирок першої інстанції і не винесе по ній рішення.

"Уже майже рік суд не може розглянути апеляцію і винести рішення. Новий склад колегії ще не призначений", - зазначив захисник.

Крім того, він опублікував у Facebook скан відповіді з ЄСПЛ, датований 22 травня.

7 квітня 2015 року СБУ повідомила про затримання у Харкові ймовірного організатора вибухів у місті, в тому числі підриву стели на проспекті Правди, – 45-річної громадянки Росії, прибічниці терористів на прізвисько "Тереза".

У Службі безпеки України припускали, що затримана диверсантка з Росії на прізвисько Тереза могла катувати українських громадян.

Теми: ХарківДонбасОРДЛОсуд
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