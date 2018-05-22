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В ЕСПЧ обратился адвокат россиянки, которую обвиняли в пытках украинских бойцов

Вторник, 22 мая 2018, 22:19

Адвокат гражданки РФ бывшей сотрудницы т.н. МГБ "ДНР" Ларисы Чубаровой с позывным "Тереза", обратился в Европейский суд по правам человека из-за состояния ее здоровья.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Чубаровой Александра Шадрина.

"Мне стало известно от ее родственников, что в конце прошлой недели ей в СИЗО стало очень плохо с сердцем. В связи с этим вчера (в понедельник - УП) я обратился в ЕСПЧ по правилу 39 регламента по принятию предварительных обеспечительных мер - ее лечение в СИЗО или (если лечение в условиях СИЗО невозможно) освобождение из-под стражи. ЕСПЧ обязал правительство Украины предоставить в двухдневный срок информацию о состоянии ее здоровья и предоставленного лечения, а мы должны подготовить полный текст жалобы", - сказал адвокат.

По его словам, во вторник (22 мая - УП) защита добилась, чтобы Чубарову осмотрел кардиолог.

"Нам удалось добиться осмотра кардиологом. Она сделала ряд анализов, первоочередные предписания и сейчас готовит заключение", - сказал Шадрин.

Он не исключил, что дополнит жалобу в ЕСПЧ пунктом о нарушении права на справедливый суд, если в ближайшее время Апелляционный суд Харьковской области не рассмотрит жалобу на приговор первой инстанции и не вынесет по нему решение.

"Уже почти год суд не может рассмотреть апелляцию и вынести решение. Новый состав коллегии еще не назначен", - отметил защитник.

Кроме того, он опубликовал в Facebook скан ответа из ЕСПЧ, датированный 22 мая.

7 апреля 2015 года СБУ сообщила о задержании в Харькове вероятного организатора взрывов в городе, в том числе подрыва стелы на проспекте Правды, – 45-летней гражданки России, пособнице террористов по кличке "Тереза".

В Службе безопасности Украины предполагали, что задержанная диверсантка из России по кличке Тереза могла пытать украинских граждан.

Темы: ХарьковДонбассОРДЛОсуд
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