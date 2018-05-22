Бойовики з артилерії обстріляли селище під Маріуполем
Ввечері, 22 травня, бойовики провели артилерійський обстріл селища Талаківка під Маріуполем - було випущено близько 100 снарядів, 20 з яких не розірвалися.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
"Артилерійський обстріл Талаківки з боку окупованої території розпочався близько 18:45 і тривав майже до 20:00", - заявили у поліції.
Снаряди калібром 120 та 150 мм потрапили у нежитловий сектор.
У результаті обстрілу пошкоджено будівлю місцевого підприємства, яке тимчасово не працює, та близько 10 автомобілів, які йому належать. Внаслідок вибухів спалахнула пожежа на полі. Місцеві жителі не постраждали.
Наразі ситуація в Талаківці перебуває під контролем військових та місцевої влади - на місці працюють військовослужбовці ДСНС та Збройних сил.
У селищі організоване нічне чергування поліцейських.
"Військовослужбовці бригади, у зоні відповідальності якої відбувся обстріл, продовжують утримувати займані позиції", - підкреслили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).