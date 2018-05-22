Бойовики з артилерії обстріляли селище під Маріуполем

Ввечері, 22 травня, бойовики провели артилерійський обстріл селища Талаківка під Маріуполем - було випущено близько 100 снарядів, 20 з яких не розірвалися.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

"Артилерійський обстріл Талаківки з боку окупованої території розпочався близько 18:45 і тривав майже до 20:00", - заявили у поліції.

Снаряди калібром 120 та 150 мм потрапили у нежитловий сектор.

У результаті обстрілу пошкоджено будівлю місцевого підприємства, яке тимчасово не працює, та близько 10 автомобілів, які йому належать. Внаслідок вибухів спалахнула пожежа на полі. Місцеві жителі не постраждали.

Наразі ситуація в Талаківці перебуває під контролем військових та місцевої влади - на місці працюють військовослужбовці ДСНС та Збройних сил.

У селищі організоване нічне чергування поліцейських.

"Військовослужбовці бригади, у зоні відповідальності якої відбувся обстріл, продовжують утримувати займані позиції", - підкреслили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).