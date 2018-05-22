Боевики из артиллерии обстреляли поселок под Мариуполем

Вечером, 22 мая, боевики провели артиллерийский обстрел поселка Талаковка под Мариуполем - было выпущено около 100 снарядов, 20 из которых не разорвались.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Артиллерийский обстрел Талаковки со стороны оккупированной территории начался около 18:45 и продолжался почти до 20:00", - заявили в полиции.

Снаряды калибром 120 и 150 мм попали в нежилой сектор.

В результате обстрела повреждено здание местного предприятия, которое временно не работает, и около 10 автомобилей, которые ему принадлежат. В результате взрывов возник пожар на поле. Местные жители не пострадали.

Ситуация в Талаковке находится под контролем военных и местных властей - на месте работают военнослужащие ДСНС и Вооруженных сил.

В поселке организовано ночное дежурство полицейских.

"Военнослужащие бригады, в зоне ответственности которой произошел обстрел, продолжают удерживать занимаемые позиции", - подчеркнули в пресс-центре Операции объединенных сил.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).