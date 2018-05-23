Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РосЗМІ: причиною вибуху в автобусі у Дебальцевому була граната у рюкзаку школяра

Середа, 23 травня 2018, 03:48

Представник "ДНР" заявив, що вибух в пасажирському автобусі в окупованому Дебальцевому стався через детонацію гранати, яка була в рюкзаку школяра.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на бойовиків.

"Діти їхали додому зі школи, у рюкзаку одного з них була граната. У результаті детонації відбувся вибух", - передає агентство.

За їхньою інформацією, інцидент стався о 15:50 в рейсовому автобусі №1, який їхав по вулиці Курчатова.

Підконтрольні бойовикам  ЗМІ з посиланням на "СЦКК ДНР" пишуть, що школяр, у рюкзаку якого була граната, загинув, ще троє отримали поранення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Дебальцевеокупаціябойові діїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Дебальцеве
Десантники вогнем артилерії знищили батарею САУ "Акація" загарбників
"Від вогню нашої артилерії там коїлося пекло, росіяни в хаосі тікали". Розповідь Романа Жованика про перші бої за Дебальцеве
СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ за захоплення Дебальцевого
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: