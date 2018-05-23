РосЗМІ: причиною вибуху в автобусі у Дебальцевому була граната у рюкзаку школяра

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Середа, 23 травня 2018, 03:48

Представник "ДНР" заявив, що вибух в пасажирському автобусі в окупованому Дебальцевому стався через детонацію гранати, яка була в рюкзаку школяра.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на бойовиків.

"Діти їхали додому зі школи, у рюкзаку одного з них була граната. У результаті детонації відбувся вибух", - передає агентство.

За їхньою інформацією, інцидент стався о 15:50 в рейсовому автобусі №1, який їхав по вулиці Курчатова.

Підконтрольні бойовикам  ЗМІ з посиланням на "СЦКК ДНР" пишуть, що школяр, у рюкзаку якого була граната, загинув, ще троє отримали поранення.

Теми: Дебальцеве окупація бойові дії Росія
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