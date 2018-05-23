РосСМИ: причиной взрыва в автобусе в Дебальцево была граната в рюкзаке школьника

Представитель "ДНР" заявил, что взрыв в пассажирском автобусе в оккупированном Дебальцево произошел из-за детонации гранаты, которая была в рюкзаке школьника.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на боевиков.

"Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв", - передает агентство.

По их информации, инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова.

Подконтрольные боевикам СМИ со ссылкой на "СЦКК ДНР" пишут, что школьник, в рюкзаке которого была граната, погиб, еще трое получили ранения.