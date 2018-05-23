РосСМИ: причиной взрыва в автобусе в Дебальцево была граната в рюкзаке школьника

148 просмотров
Среда, 23 мая 2018, 03:48

Представитель "ДНР" заявил, что взрыв в пассажирском автобусе в оккупированном Дебальцево произошел из-за детонации гранаты, которая была в рюкзаке школьника.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на боевиков.

"Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв", - передает агентство.

По их информации, инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова.

Подконтрольные боевикам СМИ со ссылкой на "СЦКК ДНР" пишут, что школьник, в рюкзаке которого была граната, погиб, еще трое получили ранения.

Темы: Дебальцево оккупация боевые действия Росcия
powered by lun.ua
По теме
Наблюдатели слышали выстрелы в Донецке и Дебальцево – Хуг 24 февраля 2017, 12:30
ОБСЕ: в районе Светлодарска было более 2 тысяч взрывов и "грады" 19 декабря 2016, 17:37
Умер бывший заместитель командующего АТО 26 октября 2016, 15:45
Все новости
Главные новости
Порошенко опубликовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ
Боевики из артиллерии обстреляли поселок под Мариуполем
Полиция рассказала предварительную причину отравления в харьковской школе
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
афиша

8 событий недели, которые стоит посетить

киев

В киевском метро начал ездить вагон-стадион