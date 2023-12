SpaceX успішно вивела на орбіту апарати найбільшої у світі супутникової мережі

22 травня компанія SpaceX за один старт ракети-носія успішно виконала два комерційних замовлення - Falcon 9 доставив на орбіту 5 комунікаційних супутників Iridium NEXT і 2 апарати NASA GRACE-FO для спостереження за змінами водного циклу і маси Землі.

Про це повідомляє NASA.

Запуск Falcon 9 відбувся 22 травня о 22:47 за київським часом.

"Відокремлення нижнього ступеню відбулося нормально, на четвертій хвилині польоту. Політ проходить нормально", - зазначили у SpaceX.

Супутники GRACE-FO були відокремлені від ракети-носія приблизно за 11 хвилин після запуску, решта - через годину.

У компанії також зазначили, що перший ступінь Falcon 9 уже використовувався під час запуску військового супутника Zuma в січні 2018 року.

Цього разу SpaceX не відновлюватиме цей ступінь після запуску.

