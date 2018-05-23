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SpaceX успішно вивела на орбіту апарати найбільшої у світі супутникової мережі

Середа, 23 травня 2018, 06:39

22 травня компанія SpaceX за один старт ракети-носія успішно виконала два комерційних замовлення - Falcon 9 доставив на орбіту 5 комунікаційних супутників Iridium NEXT і 2 апарати NASA GRACE-FO для спостереження за змінами водного циклу і маси Землі.

Про це повідомляє NASA.

Запуск Falcon 9 відбувся 22 травня о 22:47 за київським часом.

"Відокремлення нижнього ступеню відбулося нормально, на четвертій хвилині польоту. Політ проходить нормально", - зазначили у SpaceX.

Супутники GRACE-FO були відокремлені від ракети-носія приблизно за 11 хвилин після запуску, решта - через годину.

У компанії також зазначили, що перший ступінь Falcon 9 уже використовувався під час запуску військового супутника Zuma в січні 2018 року.

Цього разу SpaceX не відновлюватиме цей ступінь після запуску.

Зазначається, що Iridium - єдина мережа супутникового зв'язку, яка охоплює всю Землю, а заміна супутників є одним із найбільших "технічних оновлень" в історії космосу. Процес заміни апаратів один за одним у сузір'ї такого розміру і масштабу ніколи раніше не виконувався. 

Це вже шоста місія Iridium в рамках кампанії із заміни найбільшої у світі супутникової мережі. SpaceX має здійснити для компанії вісім запусків та вивести на орбіту 75 супутників.

Супутники GRACE-FO продовжать дослідження, розпочаті в 2002 році. Апарати будуть вести спостереження за змінами льодовиків, рівнем води під поверхнею Землі, а також в річках, озерах і морях на її поверхні. У NASA розраховують, що апарати працюватимуть на орбіті щонайменше 5 років.

Теми: космостехнології
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