SpaceX успешно вывела на орбиту аппараты крупнейшей в мире спутниковой сети

22 мая компания SpaceX за один старт ракеты-носителя успешно выполнила два коммерческих заказа - Falcon 9 доставил на орбиту 5 коммуникационных спутников Iridium NEXT и 2 аппарата NASA GRACE-FO для наблюдения за изменениями водного цикла и массы Земли.

Об этом сообщает NASA.

Запуск Falcon 9 состоялся 22 мая в 22:47 по киевскому времени.

"Отделение нижнего степени произошло нормально, на четвертой минуте полета. Полет проходит нормально", - отметили в SpaceX.

Спутники GRACE-FO были отделены от ракеты-носителя примерно через 11 минут после запуска, остальные - через час.

В компании также отметили, что первая ступень Falcon 9 уже использовалась при запуске военного спутника Zuma в январе 2018 года. На этот раз SpaceX не будет возобновлять эту степень после запуска.

Отмечается, что Iridium - единственная сеть спутниковой связи, которая охватывает всю Землю, а замена спутников является одним из крупнейших "технических обновлений" в истории космоса. Процесс замены аппаратов друг за другом в созвездии такого размера и масштаба никогда ранее не выполнялся.

Это уже шестая миссия Iridium в рамках кампании по замене крупнейшей в мире спутниковой сети. SpaceX должен осуществить для компании восемь запусков и вывести на орбиту 75 спутников.

Спутники GRACE-FO продолжат исследования, начатые в 2002 году. Аппараты будут вести наблюдение за изменениями ледников, уровнем воды под поверхностью Земли, а также в реках, озерах и морях на ее поверхности. В NASA рассчитывают, что аппараты будут работать на орбите не менее пяти лет.