SpaceX успешно вывела на орбиту аппараты крупнейшей в мире спутниковой сети

22 мая компания SpaceX за один старт ракеты-носителя успешно выполнила два коммерческих заказа - Falcon 9 доставил на орбиту 5 коммуникационных спутников Iridium NEXT и 2 аппарата NASA GRACE-FO для наблюдения за изменениями водного цикла и массы Земли.

Об этом сообщает NASA.

Запуск Falcon 9 состоялся 22 мая в 22:47 по киевскому времени.

"Отделение нижнего степени произошло нормально, на четвертой минуте полета. Полет проходит нормально", - отметили в SpaceX.

Спутники GRACE-FO были отделены от ракеты-носителя примерно через 11 минут после запуска, остальные - через час.

В компании также отметили, что первая ступень Falcon 9 уже использовалась при запуске военного спутника Zuma в январе 2018 года.

На этот раз SpaceX не будет возобновлять эту степень после запуска.

Successful deployment of 5 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/fXBUyhMA6V