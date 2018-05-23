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У Дніпрі знайшли величезну схованку мін і гранат з Донбасу

Середа, 23 травня 2018, 11:24

У місті Дніпро на вул. Березанівській 22 травня виявили схованку, в якій зберігалися 37 мін і близько 290 гранат, вивезені із зони операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"У замаскованій схованці невідомі зберігали близько 250 гранат ВОГ, 37 мін, 23 гранати РГД-5 та 13 гранат Ф-1, майже 500 патронів калібру 12,7 мм, запали, постріли до гранатомету та інші армійські боєприпаси", - розповідають правоохоронці.

За інформацією поліції, боєприпаси були незаконно вивезені із зони ООС.

Зараз знахідки проходять експертизу, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"В рамках відкритого кримінального провадження будуть встановлюватися особи, які налагодили канал постачання зброї зі сходу країни", - зазначили у відділі комунікації.

 
 
 

Українська правда
Теми: ООСДонбасзброя
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