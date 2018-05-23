В Днепре нашли огромный тайник с минами и гранатами из Донбасса

В городе Днепр на ул. Березановской 22 мая обнаружили замаскированный тайник, в котором хранились 37 мин и около 290 гранат, вывезенные из зоны операции Объединенных сил.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В замаскированном тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12,7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы", - рассказывают правоохранители.

По информации полиции, боеприпасы были незаконно вывезены из зоны ООС.

Сейчас находки проходят экспертизу, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"В рамках открытого уголовного производства будут устанавливаться лица, которые наладили канал поставки оружия с востока страны", - отметили в отделе коммуникации.