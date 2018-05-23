Гройсман: У 2017 році в Україні збудовано більше доріг, ніж перед Євро-2012

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Середа, 23 травня 2018, 11:45

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у 2017 році в Україні побудовано більше доріг, ніж перед Євро-2012, а в наступному році буде відремонтовано ще  вдвічі більше.

Про це він сказав у середу під час засідання Кабінету міністрів.

"Ми у 2017 році відремонтували доріг більше, ніж у  рекордному 2011 році, коли Україна готувалася до Євро 2012. У цьому році обсяги робіт будуть збільшені удвічі, порівняно з минулим роком", - повідомив голова уряду.

За його словами, це фактично  "безпрецедентний обсяг" і додав, що головне тепер - забезпечити якість виконання робіт.

"Тому що ми сьогодні на рівні уряду забезпечили фінансування ремонту доріг, забезпечили фінансування нового дорожнього фонду, у якому майже 11 мільярдів йде на місцеві дороги. А всього загальний обсяг фінансування 47 мільярдів гривень.

І ніхто нікому кому не давав права цими грошами розпоряджатися неефективно чи красти", - заявив прем'єр.

Гройсман пообіцяв оприлюднювати назви компаній, які не дотримують будівельних норм під час ремонту доріг або крадуть державні кошти.

Він зазначив, що в найближчий час в Україні будуть якісні дороги і додав, що наразі вже є ряд таких доріг.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не має стосунку до поганих доріг в Україні і сказав, де можна знайти хороші дороги, збудовані під його керівництвом.

Він також запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть відновлені дороги.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Яна Міланова, УП
Теми: Гройсман прем'єр Кабінет міністрів дороги
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