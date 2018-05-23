Гройсман: В 2017 году в Украине построено больше дорог, чем перед Евро-2012

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году в Украине построено больше дорог, чем перед Евро-2012, а в следующем году будет отремонтировано еще вдвое больше.

Об этом он сказал в среду во время заседания Кабинета министров.

"Мы в 2017 году отремонтировали дорог больше, чем в рекордном 2011 году, когда Украина готовилась к Евро 2012. В этом году объемы работ будут увеличены вдвое по сравнению с прошлым годом", - сообщил глава правительства.

По его словам, это фактически "беспрецедентный объем" и добавил, что главное сейчас - обеспечить качество выполнения работ.

"Потому что мы сегодня на уровне правительства обеспечили финансирование ремонта дорог, обеспечили финансирование нового дорожного фонда, в котором почти 11 миллиардов идет на местные дороги. А всего общий объем финансирования 47 миллиардов гривен", - сказал он.



"И никто никому не давал права этими деньгами распоряжаться неэффективно или воровать", - заявил премьер.

Гройсман пообещал обнародовать названия компаний, которые не соблюдают строительных норм при ремонте дорог или воруют государственные средства.

Он отметил, что в ближайшее время в Украине будут качественные дороги и добавил, что сейчас уже есть ряд таких дорог.

Позже премьер показал динамику строительства дорог за последние годы: "2011 год, войны не было, но и дорог тоже никто не делал", – отметил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не имеет отношения к плохим дорогам в Украине и сказал, где можно найти хорошие дороги, построенные под его руководством.

Он также заверил, что через 3-5 лет в Украине будут восстановлены дороги.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог.