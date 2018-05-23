90% доріг не в нормі, але "Укравтодор" планує скоро менше "латати" ями

Виконувач обов'язків голови Держагентства автомобільних доріг Славомір Новак планує з часом зменшувати кількість аварійного ремонту доріг.

На засіданні Кабінету міністрів він зазначив, що є "різні види ремонтів: аварійний (ямковий) і серйозні – середній, капітальній, реконструкція та будівництво".

"Прострочені ремонти в Україні призвели до аварійного стану великої кількості доріг. 90% перебуває в ненормативному стані", – сказав Новак.

Він констатував, що зробити якісні ремонти на всіх дорогах країни за один рік неможливо.

"Я дуже хотів би відмовитися від аварійного ремонту – але поки що це неможливо. Аварійний ремонт вимушений захід, який потрібен для забезпечення проїзду. Ще кілька років такий ремонт буде необхідністю. За роки реалізації нашої 5-річної програми, масштаби ямкового ремонту будуть зменшуватися", – заявив Новак.

"За моїм дорученням, цього року аварійний ремонт на всіх міжнародних трасах було завершено до 1 травня. Зараз для забезпечення проїзду працюємо на дорогах національного та регіонального значення", – сказав він..

"Загальний обсяг ямковості на початок сезону становив 5,5 мільйонів квадратних метрів – це близько 23 кілометрів доріг. Станом на сьогодні ми виправили майже половину доріг", – поінформував керівник "Укравтодору".

Середній капітальний ремонт через тривалу зиму в кількох областях почали аж у квітні, зазначив Новак.

"Загальна програма бюджету передбачає на це 7 мільярдів гривень, вже розпочали реалізацію об’єктів на 60%", – заявив він.

"Що стосується програми Go Highway (транснаціонального транспортного коридору з Миколаєва й Одеси до польського Гданська – ред.) на 4 мільярди гривень – ми вже розпочали роботу на близько половині об’єктів", – додав Новак.

Він розповів і про інші дороги.

"Якщо до 30 травня по об’єктах, які фінансується з держбюджету, не буде розроблена проектна документація, кошти будуть розподілені по інших об’єктах, де немає ризику невикористання цих коштів у цьому році", – попередив також голова Укравтодору".

Новак поінформував і про перевірку якості ремонтів, і про виправлення недоліків ремонту.