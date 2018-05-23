90% дорог не в норме, но "Укравтодор" планирует скоро меньше латать ямы

Исполняющий обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак планирует со временем уменьшать количество аварийного ремонта дорог.



На заседании Кабинета министров он отметил, что есть "разные виды ремонтов: аварийный (ямочный) и серьезные – средний, капитальный, реконструкция и строительство".



"Просроченные ремонты в Украине привели к аварийному состоянию большого количества дорог. 90% находится в ненормативном состоянии", – сказал Новак.



Он констатировал, что сделать качественные ремонты на всех дорогах страны за один год невозможно.

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"Я очень хотел бы отказаться от аварийного ремонта – но пока это невозможно. Аварийный ремонт вынужденная мера, которая нужна для обеспечения проезда. Еще несколько лет такой ремонт будет необходимостью. За годы реализации нашей 5-летней программы, масштабы ямочного ремонта будут уменьшаться", – заявил Новак.



"Согласно моему поручению, в этом году аварийный ремонт на всех международных трассах был завершено до 1 мая. Сейчас для обеспечения проезда работаем на дорогах национального и регионального значения", – сказал он.



"Общий объем ямочности на начало сезона составил 5,5 миллиона квадратных метров – это около 23 километров дорог. На сегодня мы исправили почти половину дорог", – сообщил руководитель "Укравтодора".



Средний капитальный ремонт из-за длительной зимы в нескольких областях начали только в апреле, отметил Новак.



"Общая программа бюджета предусматривает на это 7 миллиардов гривен, уже начали реализацию объектов на 60%", – заявил он.



"Что касается программы Go Highway (транснационального транспортного коридора из Николаева и Одессы до польского Гданьска – ред.) на 4 миллиарда гривен – мы уже начали работу на около половине объектов"/, – добавил Новак.



Он рассказал и о других дороги.



"Если до 30 мая по объектам, которые финансируется из госбюджета, не будет разработана проектная документация, средства будут распределены по другим объектам, где нет риска неиспользования этих средств в этом году", – предупредил также глава "Укравтодора".

Нова сообщил и о проверке качества ремонтов, и об исправлении недостатков ремонт.