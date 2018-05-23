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90% дорог не в норме, но "Укравтодор" планирует скоро меньше латать ямы

Среда, 23 мая 2018, 13:32

Исполняющий обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак планирует со временем уменьшать количество аварийного ремонта дорог.

На заседании Кабинета министров он отметил, что есть "разные виды ремонтов: аварийный (ямочный) и серьезные – средний, капитальный, реконструкция и строительство".

"Просроченные ремонты в Украине привели к аварийному состоянию большого количества дорог. 90% находится в ненормативном состоянии", – сказал Новак.

Он констатировал, что сделать качественные ремонты на всех дорогах страны за один год невозможно.
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"Я очень хотел бы отказаться от аварийного ремонта – но пока это невозможно. Аварийный ремонт вынужденная мера, которая нужна для обеспечения проезда. Еще несколько лет такой ремонт будет необходимостью. За годы реализации нашей 5-летней программы, масштабы ямочного ремонта будут уменьшаться", – заявил Новак.

"Согласно моему поручению, в этом году аварийный ремонт на всех международных трассах был завершено до 1 мая. Сейчас для обеспечения проезда работаем на дорогах национального и регионального значения", – сказал он.

"Общий объем ямочности на начало сезона составил 5,5 миллиона квадратных метров – это около 23 километров дорог. На сегодня мы исправили почти половину дорог", – сообщил руководитель "Укравтодора".

Средний капитальный ремонт из-за длительной зимы в нескольких областях начали только в апреле, отметил Новак.

"Общая программа бюджета предусматривает на это 7 миллиардов гривен, уже начали реализацию объектов на 60%", – заявил он.

"Что касается программы Go Highway (транснационального транспортного коридора из Николаева и Одессы до польского Гданьска – ред.) на 4 миллиарда гривен – мы уже начали работу на около половине объектов"/, – добавил Новак.

Он рассказал и о других дороги.

"Если до 30 мая по объектам, которые финансируется из госбюджета, не будет разработана проектная документация, средства будут распределены по другим объектам, где нет риска неиспользования этих средств в этом году", – предупредил также глава "Укравтодора".

Новак сообщил и о проверке качества ремонтов, и об исправлении недостатков ремонта.

Алена Рощенко, УП
Темы: дорогиУкравтодор
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