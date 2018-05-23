До Києва прилетіли жіночі команди фіналу ЛЧ і перші 500 фанів

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Середа, 23 травня 2018, 15:04

Футбольні команди "Вольфсбург" та "Олімпік Ліон", які будуть змагатися 24 травня у фіналі Ліги Чемпіонів серед жінок прибули в Україну.

У столичних аеропортах їх зустріли та оформили співробітники Держприкордонслужби.

Французька команда прибула 23 травня в аеропорт "Київ" (Жуляни), а клуб із Німеччини прикордонники зустріли ще напередодні надвечір в аеропорту "Бориспіль".

 
 
 

Крім того, невеликими групами вже почали прибувати перші вболівальники, гості та офіційні делегації Ліги Чемпіонів.

Загалом в Україну вже прибуло майже 500 осіб.

Теми: футбол
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