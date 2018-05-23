В Киев прилетели женские команды финала ЛЧ и первые 500 фанов

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Среда, 23 мая 2018, 15:04

Футбольные команды "Вольфсбург" и "Олимпик Лион", которые будут соревноваться 24 мая в финале Лиги Чемпионов среди женщин прибыли в Украину.

В столичных аэропортах их встретили и оформили сотрудники Госпогранслужбы.

Французская команда прибыла 23 мая в аэропорт "Киев" (Жуляны), а клуб из Германии пограничники встретили еще накануне вечером в аэропорту "Борисполь".

 
 
 

Кроме того, небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги Чемпионов.

Всего в Украину уже прибыло почти 500 человек.

Темы: футбол
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