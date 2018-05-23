В Киев прилетели женские команды финала ЛЧ и первые 500 фанов

Футбольные команды "Вольфсбург" и "Олимпик Лион", которые будут соревноваться 24 мая в финале Лиги Чемпионов среди женщин прибыли в Украину.



В столичных аэропортах их встретили и оформили сотрудники Госпогранслужбы.



Французская команда прибыла 23 мая в аэропорт "Киев" (Жуляны), а клуб из Германии пограничники встретили еще накануне вечером в аэропорту "Борисполь".

Кроме того, небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги Чемпионов.



Всего в Украину уже прибыло почти 500 человек.