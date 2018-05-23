СБУ розслідує справу про загрозу радіаційного забруднення Приазов'я

Прокуратура Донеччини почала кримінальне провадження проти ватажків ОРДО за їхні наміри спричинити радіаційне забруднення екосистеми Азовського моря.

Про це повідомляє у Facebook прокурор Донецької області Євген Бондаренко.

За його словами, справа порушена за статтею 441 Кримінального кодексу (екоцид). Слідство буде вести Служба безпеки України.

Бондаренко розповів, що, як з'ясувало слідство, у квітні представники так званої "ДНР" анонсували припинення відкачки води з єнакіївської шахти "Юнком".

"Окупаційна адміністрація Російської Федерації розуміє, що такі дії можуть спричинити екологічну катастрофу, яка полягатиме у радіоактивному, хімічному забрудненні ґрунтових та поверхневих вод місцевості і, як наслідок, забрудненні екосистеми Азовського моря", - наголошує посадовець.

За його інформацією, в шахті "Юнком" велика загазованість. У вересні 1979 року на шахті було здійснено підземний ядерний вибух, після чого її закрито та ізольовано. На місці вибуху утворилася скляна капсула, заповнена радіоактивною водою, яку треба відкачувати.

Інакше, зазначає прокурор, радіоактивна рідина потрапить у водні ресурси місцевості через ґрунтові води і спричинить екологічну катастрофу.