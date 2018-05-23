СБУ расследует дело об угрозе радиационного загрязнения Приазовья

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство против главарей ОРДО за их намерение причинить радиационное загрязнение экосистемы Азовского моря.

Об этом сообщает в Facebook прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

По его словам, дело возбуждено по статье 441 Уголовного кодекса (экоцид). Следствие будет вести Служба безопасности Украины.

Бондаренко рассказал, что, как выяснило следствие, в апреле представители так называемой "ДНР" анонсировали прекращение откачки воды из енакиевской шахты "Юнком".

"Оккупационная администрация Российской Федерации понимает, что такие действия могут повлечь экологическую катастрофу, которая будет заключаться в радиоактивном, химическом загрязнении грунтовых и поверхностных вод местности и, как следствие, загрязнении экосистемы Азовского моря", - отмечает чиновник.

По его информации, в шахте "Юнком" большая загазованность. В сентябре 1979 года на шахте было осуществлен подземный ядерный взрыв, после чего она была закрыта и изолирована. На месте взрыва образовалась стеклянная капсула, заполненная радиоактивной водой, которую надо откачивать.

Иначе, отмечает прокурор, радиоактивная жидкость попадет в водные ресурсы местности через грунтовые воды и приведет к экологической катастрофе.