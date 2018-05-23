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"Самопоміч" заперечує переговори про єдиного кандидата від опозиції

Середа, 23 травня 2018, 17:27

Політична партія "Самопоміч" заявляє, що не бере участі в переговорах з іншими опозиційними силами щодо висунення кандидатів в президенти України.

Відповідна заява оприлюднена на сайті партії.

"Ані лідер партії Андрій Садовий, ані будь-хто з публічних фігур партії не отримували жодного мандата на проведення таких переговорів і не вели їх", – йдеться в заяві.

Партія також закликала політиків "утриматись від некоректного згадування "Об’єднання "Самопоміч" та його лідера в публічній площині".

За словами очільника політсили Андрія Садового, він часто має зустрічі "як з українськими політиками, так і з закордонними".

"Якби кожну таку зустріч називали "переговорами про об’єднання", то це не мало б нічого спільного з реальністю", – заявив Садовий.

Раніше в інтерв’ю "Українській правді" лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив про переговори між лідерами кількох партії щодо єдиного кандидата на вибори президента.

За його словами, у переговорах, крім "Громадянської позиції", беруть участь "Самопоміч", "Народний контроль", Рух нових сил", "Альтернатива", "ДемАльянс", "Європейська партія" та Хвиля".

Детальніше читайте у матеріалі УП: "А у відповідь тиша. Чому Садовий не поспішає підтримувати Гриценка".

"Українська правда" в Threads

Теми: Самопомічвибори
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