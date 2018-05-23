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"Самопомич" отрицает переговоры о едином кандидате от оппозиции

Среда, 23 мая 2018, 17:27

Политическая партия "Самопомич" заявляет, что не участвует в переговорах с другими оппозиционными силами по поводу выдвижению кандидатов в президенты Украины.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте партии.

"Ни лидер партии Андрей Садовый, ни кто-либо из публичных фигур партии не получали ни одного мандата на проведение таких переговоров и не вели их", – говорится в заявлении.

Партия также призвала политиков "воздержаться от некорректного упоминания "Объединения "Самопомич" и его лидера в публичной плоскости ".

По словам главы политсилы Андрея Садового, он часто встречается "как с украинскими политиками, так и с зарубежными".

"Если бы каждую такую ​​встречу называли "переговорами об объединении", то это не имеет ничего общего с реальностью", – заявил Садовый.

Ранее в интервью "Украинской правде" лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о переговорах между лидерами нескольких партии по поводу единого кандидата на выборы президента.

По его словам, в переговорах кроме "Гражданской позиции" участвуют "Самопомич", "Народный контроль", Движение новых сил "," Альтернатива "," ДемАльянс "," Европейская партия "и Волна".

Подробнее читайте в материале УП: "А в ответ тишина. Почему Садовый не спешит поддерживать Гриценко".

Темы: Самопомичвиборы
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