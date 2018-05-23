Гриценко заявляє, що демопозиція має обрати одного кандидата в президенти

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко вважає, що всім демократичним опозиціонерам треба об'єднатися вже влітку цього року.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Формально виборча кампанія (президентська – ред.) почнеться в грудні. Розуміючи масштаби кампанії, підготовку людей – спостерігачів, агітаторів – реально штаби треба розгортати вже з вересня. Це означає, що влітку фактично дедлайн. Бажано в червні", - сказав він.

Водночас Гриценко пояснив, що для ефективності кампанії, до початку президентської кампанії потрібно вибрати єдиного кандидата серед опозиціонерів.

"У графіку перші вибори – це президентські. Якщо з цього середовища піде 5-10 кандидатів, які забирають одне в одного по відсотку чи півтора, це спрацює на те, щоб по факту залишити нинішню владу при владі", - стверджує Гриценко.

За його словами, такі переговори відбуваються між лідерами партії – "Самопоміч", "Народний контроль", Рух нових сил", "Альтернатива", "ДемАльянс", "Європейська партія", "Хвиля" та власне "Громадянська позиція"

Водночас поки не всі політики готові до єднання.

""Самопоміч" чітко визначилася у тому, що братиме активну участь у президентських та парламентських виборах. З ким і як це буде – скажемо пізніше. Кожен має вже зараз відповідати за те, що робить. І створення різних блоків є знеціненням цього. Тому ми будемо йти своїм шляхом", – сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Останні соціологічні дослідження показують, що Анатолій Гриценко має серйозні шанси потрапити до другого туру президентських виборів.

Наприклад, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології за квітень цього року вказують, що за Тимошенко готові проголосувати 16,1%, за Гриценка – 12,7%. За Садового – 3,3% виборців.

Детальніше про підготовку до президентських виборів та ймовірність висунення єдиного кандидата від демократичних опозиціонерів читайте у матеріалі УП: "А у відповідь тиша. Чому Садовий не поспішає підтримувати Гриценка".