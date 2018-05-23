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Кличко про ріст цін в готелях перед ЛЧ: Це світова практика

Середа, 23 травня 2018, 17:58
Кличко про ріст цін в готелях перед ЛЧ: Це світова практика

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про те, що перед фіналом Ліги чемпіонів уже немає вільних місць у готелях, не відповідає дійсності, а стрімке підвищення цін на житло - це світова практика.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, була нібито сенсаційна інформація, що вболівальники масово здають квитки, тому що в Києві немає житла чи житло дороге.

"Велика кількість людей готові придбати ці квитки. Ми зв’язалися з клубами "Реал Мадрид", "Ювентус" (очевидно Кличко обмовився, маючи на увазі "Ліверпуль" - ред), з фан-клубами, сказали: будь ласка, хто здає квитки – дайте інформацію, бо ми готові купити. Тиша. Це фейк-ньюз, який поширюють", - сказав Кличко.

При цьому значне підвищення цін на житло перед фіналом ЛЧ він назвав світовою практикою.

"Те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, то це не тільки в Києві, це всюди така світова практика. На жаль (хтось там звертається до нас), місто не може регулювати бізнес – це ринок", - додав він.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що оскільки всі готелі у Києві вже заброньовані, то деяких гостей під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів з футболу, 26 травня, вимушений запросити до себе додому.

Як повідомлялося, ще до визначення учасників фіналу Ліги чемпіонів у пресі почала з'являтися інформація, що завантаження найбільш затребуваних готелів столиці на період проведення матчу сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у десять разів.

За два тижні до фіналу міжнародна консалтингова компанія CBRE Ukraine оприлюднила інші цифри: ціни на номери у київських готелях зросли у 30-45 разів. Це рекорд серед міст-господарів свята за останні шість років.

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Українська правда
Теми: Віталій КличкоМеркельКиївфутбол
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