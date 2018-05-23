Кличко о росте цен в отелях перед ЛЧ: Это мировая практика

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация о том, что перед финалом Лиги чемпионов уже нет свободных мест в гостиницах, не соответствует действительности, а стремительное повышение цен на жилье - это мировая практика.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, была якобы сенсационная информация, что болельщики массово сдают билеты, потому что в Киеве нет жилья или жилье дорогое.

"Большое количество людей готовы приобрести эти билеты. Мы связались с клубами "Реал Мадрид", "Ювентус", с фан-клубами, сказали: пожалуйста, кто сдает билеты - дайте информацию, потому что мы готовы купить. Тишина. Это фейк-ньюз, который распространяют", - сказал Кличко.

При этом значительное повышение цен на жилье перед финалом ЛЧ он назвал мировой практикой.

"То, что цены повышаются при проведении различных акций, то это не только в Киеве, это везде такова мировая практика. К сожалению (кто там обращается к нам), город не может регулировать бизнес - это рынок", - добавил он.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поскольку все гостиницы в Киеве уже забронированы, то некоторых гостей во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов по футболу, 26 мая, вынужден пригласить к себе домой.

Как сообщалось, еще до определения финалистов Лиги чемпионов в прессе начала появляться информация, что загрузка наиболее востребованных отелей столицы на период проведения матча достигает 100%, а цены превышают обычные тарифы в десять раз.

За две недели до финала международная консалтинговая компания CBRE Ukraine обнародовала другие цифры: цены на номера в киевских гостиницах выросли в 30-45 раз. Это рекорд среди городов-хозяев праздника за последние шесть лет.

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