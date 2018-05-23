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У Порошенко заплатили минимум $400 тысяч за первую встречу с Трампом - BBC

Среда, 23 мая 2018, 19:38
У Порошенко заплатили минимум $400 тысяч за первую встречу с Трампом - BBC
АП

Британская телерадиокомпания BBC сообщает со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Об этом говорится в расследовании BBC, подготовленном журналистами в Украине и в США и опубликованном в среду вечером.

По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.

В то же время, отмечается в сообщении, Коэн не был зарегистрирован в качестве лоббиста, представляющего интересы Украины, как этого требует американское законодательство.

Встреча двух президентов состоялась в Белом доме в июне прошлого года. Незадолго после того, как украинский президент вернулся домой, в Украине было закрыто расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта, подчеркивает BBC.

Високопоставленный офицер украинской разведки в администрации президента рассказал, что Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи и фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко хотел встречи высшего уровня, которую бы он мог подать как "переговоры".

Задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику, который попросил помощи у неназванного, но, как отмечает BBC, лояльного депутата. На Коэна вышли из еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов.

BBC отдельно подчеркивает, что не имеет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты.

Другой источник в Киеве утверждает, что общая выплачена Коэну сумма составила 600 тысяч долларов.

И Коэн, и двое неназванных украинцев отрицали BBC эту информацию.

Источник BBC в Киеве также утверждает, что помогал в организации встречи Феликс Сатер, бывший осужденный бандит и в прошлом деловой партнер Трампа. Адвокат Сатера также отрицает все обвинения.

В прошлом году проведение встречи до последнего момента оставалось под вопросом. Также было неизвестно, сколько времени продлится встреча. В сообщении Белого дома говорилось, что Петр Порошенко появится в Овальном кабинете в то время, когда Трамп будет проводить совещание.

Позже в администрации президента Украины Петра Порошенко назвали откровенной ложью публикацию ВВС о том, что его встречу с Дональдом Трампом в прошлом году организовали за деньги.

В АП требуют опровержения данной информации.

"В случае, если это не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - подчеркивают в администрации украинского президента.

Европейская правда

Темы: ПорошенкоТрампСША
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