Британская телерадиокомпания BBC сообщает со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Об этом говорится в расследовании BBC, подготовленном журналистами в Украине и в США и опубликованном в среду вечером.

По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.

В то же время, отмечается в сообщении, Коэн не был зарегистрирован в качестве лоббиста, представляющего интересы Украины, как этого требует американское законодательство.

Встреча двух президентов состоялась в Белом доме в июне прошлого года. Незадолго после того, как украинский президент вернулся домой, в Украине было закрыто расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта, подчеркивает BBC.

Високопоставленный офицер украинской разведки в администрации президента рассказал, что Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи и фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко хотел встречи высшего уровня, которую бы он мог подать как "переговоры".

Задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику, который попросил помощи у неназванного, но, как отмечает BBC, лояльного депутата. На Коэна вышли из еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов.

BBC отдельно подчеркивает, что не имеет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты.

Другой источник в Киеве утверждает, что общая выплачена Коэну сумма составила 600 тысяч долларов.

И Коэн, и двое неназванных украинцев отрицали BBC эту информацию.

Источник BBC в Киеве также утверждает, что помогал в организации встречи Феликс Сатер, бывший осужденный бандит и в прошлом деловой партнер Трампа. Адвокат Сатера также отрицает все обвинения.

В прошлом году проведение встречи до последнего момента оставалось под вопросом. Также было неизвестно, сколько времени продлится встреча. В сообщении Белого дома говорилось, что Петр Порошенко появится в Овальном кабинете в то время, когда Трамп будет проводить совещание.

Европейская правда